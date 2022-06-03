Держсекретар США відзначив, що сьогодні минає 100 днів, як українці мужньо і рішучо захищають свою свободу від російських окупаційних сил.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що США хочуть, аби Україна була демократичною і незалежною державою із засобами для самозахисту.

Про це держсекретар США повідомив у мікроблозі Twitter.

Блінкен написав, якою у США хочуть бачити України. У його заяві можна простежити натяк на необхідність надавати нашій країні ще більше озброєння.

"Сьогодні виповнюється 100 днів мужності і налаштованості України у захисті своєї свободи проти загарбницьких сил Росії. Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну і заможну Україну, яка матиме засоби для самозахисту", - наголосив Блінкен.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США, як заявив Байден, не нав'язуватимуть Україні свою волю у питаннях поступок Росії. Американський лідер зауважив, що Україна прийматиме самостійне рішення як незалежна країна.

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