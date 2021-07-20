Президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Джо Байден зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, пише Радіо Свобода.
"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", - зазначив Кент.
При цьому він заперечив існування наразі яких-небудь перепон для зустрічі Зеленського та Байдена.
Кент додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".
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"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Кент.
Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо
- 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.
- 12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.
- На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.
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