За словами головного дипломата США в Україні, наразі не існує яких-небудь перепон для зустрічі президентів.

Президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Джо Байден зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, пише Радіо Свобода.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", - зазначив Кент.

При цьому він заперечив існування наразі яких-небудь перепон для зустрічі Зеленського та Байдена.

Кент додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

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"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Кент.

Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

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Автор: Олександр Топчій