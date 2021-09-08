Термін дії цих санкцій спливав 15 вересня 2021 року.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення продовжити ще на півроку обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для продовження візових заборон і замороження активів ще на шість місяців відносно 177 людей і 44 компаній, які, як вважається, підривали територіальну цілісність України. Санкціям вже сім років і більше імен було додано з 2014 року", - заявив журналіст.

Санкції проти окупантів РФ

Читайте такожСтало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо УкраїниУ березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. У цей санкційний список вносилися корективи щодо виключення певних осіб через їхню смерть або розширення списку новими іменами через дії, які загрожували територіальній цілісності України.

До списку, затвердженого у 2014 році, входять так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана "народна міліція Донбасу", санаторій "Нижня Ореанда", національне виробничо-аграрне об’єднання "Массандра", Національний інститут винограду та вина "Магарач", Російський національний комерційний банк тощо.

Попереднього разу ЄС продовжував на півроку відповідні санкції 12 березня 2021 року. Їхній термін мав спливати 15 вересня 2021 року.

Автор: Віталій Саєнко