Європейські дипломати заяву Києва назвали "пороговим моментом", бо країна не змовчала.

Високопоставлені чиновники ЄС прихильно поставилися до заяви України щодо ініціювання консультацій з Єврокомісією та Німеччиною про запуск "Північного потоку-2"

Про це пише Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Теоретично ініційовані Україною обговорення дадуть можливість наполягати на санкціях, щоб запобігти запуску російського трубопроводу. Проте з юридичної і практичної точки зору, пише видання, такий крок навряд заблокує запуск "ПП-2".

Водночас з політичної точки зору європейські дипломати заяву Києва назвали "пороговим моментом", бо країна не змовчала.

Читайте такожУкраїна і ще чотири країни продовжать санкції проти Росії за КримХоч публічно офіційні особи ЄС практично не відреагували на маневр України, та в приватних розмовах багато з них захоплювалися кмітливістю Києва.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

"Вони вчинили абсолютно правильно. Деякі мої колеги в інституціях вважають, що Угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони", - цитує видання одного з чиновників ЄС.

"Нещодавня українська ініціатива, звісно ж, хитра. Однак мені цікаво, чому вони цього не зробили раніше", – прокоментував інший чиновник.

Увечері, 21 липня, стало відомо про досягнення домовленостей між США та Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без запровадження американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проте Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, у якій країнам нагадали про злочини РФ у Європі, зокрема окупацію Донбасу та Криму. На переконання дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче сильніших формулювань щодо своєї безпеки в угоді. Також речник МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документу.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська