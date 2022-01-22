Зустріч має відбутися 26 січня у Парижі.

В Офісі президента (ОП) повідомили дату зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки", на якій планується обговорити ситуацію на Донбасі.

Про це у коментарі УНІАН розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він наголосив, що переговорний процес потребує актуалізації та активації.

"Тому є вже погодженою позицією зустріч політичних радників "нормандської четвірки" 26 січня у Парижі", - зазначив Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, 13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом може відбутися нова зустріч "нормандської четвірки". За його словами, він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном намагаються привести в рух нормандський формат і відновити контакти між Україною і Росією.

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