Тепер діяльність "азовців" заборонена на території країни-агресора.

Верховний суд Російської Федерації визнав український полк "Азов" "терористичною організацією". Його діяльність заборонена на території країни-агресора.

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування - батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією і заборонити її діяльність на території РФ", - йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що до суду з позовом звернулася російська прокуратура ще в травні. Засідання суду двічі відкладали на прохання відомства. Цього разу засідання пройшло в закритому режимі.

На рішення ЗС РФ вже відреагували в полку "Азов"

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" В н. п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх військових злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, щодня загрозлива знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочити в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, повинен отримати по зубах раз і назавжди", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим бойуци закликали Держдеп США і уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом.

"Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія і спецслужби скоюють військові злочини. Потурання цим злочинам або мовчання – це співучасть! Весь світ повинен об'єднатися проти держави-терориста!"- підсумували в полку.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Після цього обмудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо масової страти Росією військовополонених в Оленівській колонії.

Тоді як Міжнародний Комітет Червоного Хреста після скоєння окупантами звірячої розправи заявив, що не може потрапити на територію скоєного злочину, оскільки не отримав від бойовиків Путіна "дозволу" на вхід.

Таким чином, організація підтвердила, що не виконувала нагляд за утриманням Росією українських військовополонених.

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