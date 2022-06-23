Там зазначили, що важливим фактором стали виступи президента у парламентах країн і присутність українських громадян у цих державах.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів, що змусило країни-скептики, такі як Данія та Швеція, змінити думку і підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це Жовква розповів у інтерв’ю "НВ".

За його словами, цьому сприяла "робота президента України Володимира Зеленського і усіх тих представників, яких президент визначив відповідальними за ці та інші країни", а також візити представників уряду і Офісу президента до цих країн.

Жовква пояснив, що зауваження цих країн до України стосувалися, наприклад, реформ у сферах антикорупційної політики і судової системи. "Вони отримали достатньо матеріалів, які розкрили, де є Україна на нинішньому етапі. Побачили, що Україна може виконати ті рекомендації, які прописані у висновках Єврокомісії", - розповів Жовква.

Він додав, що важливим фактором стали виступи президента у парламентах країн і присутність українських громадян у цих державах.

"Я особисто бачив у Копенгагені, Мадриді, Лісабоні багато українських прапорів на кожному адміністративному будинку, на вікнах будівель, багато українців на вулицях. Представники цих країн бачили, що українці такі самі, як і вони. Вони працьовиті, мають відповідну освіту, досвід, знання, хочуть працювати, вивчають мову. Звісно, вони готові повернутися в Україну після закінчення війни, але на сьогодні вони вже інтегровані у європейські суспільства: в данське, шведське, іспанське, нідерландське - до кожного із 27 країн", - додав Жовква.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні почнеться дводенний саміт лідерів ЄС на якому глави держав та урядів ЄС нададуть Україні статус кандидата на членство.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже готується до наступних кроків після надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу та виконання необхідних рекомендацій.

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