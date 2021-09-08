Зокрема, наголошується, що у цій історії показовою є похвала матеріалу російською ФСБ.

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на матеріал американського видання CNN щодо"вагнерівців".

Як повідомив в коментарі УНІАН радник керівника ОП Михайло Подоляк, "новизни чи оригінальних даних в матеріалі нема".

"Після того, як цей матеріал CNN активно похвалив офіційний представник ФСБ, будь-які коментарі зайві. Сам по собі факт похвали від ФСБ з наступним відпрацюванням пропагандистської машинки РФ, безумовно, свідчить про те, що журналістів CNN просто "розвели", давши історію, яка має суто пропагандистський характер", - вважає він.

Подоляк також зауважив, що це сталося напередодні зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним, яка запланована на 9 вересня.

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"Зверніть увагу на швидкість реакції представника російської спецслужби... Час – показовий, швидкість реакції ФСБ – показова, зміст матеріалу, побудованого на анонімних ...безвідповідальних джерелах, також показовий", - заявив радник керівника ОП.

На думку Подоляка, всі це елементи демонструють, що "західні медіа представникам російських спецслужб і деяким їхнім друзям в Україні дуже легко розіграти в рамках російських спецоперацій".

"Можна лише пошкодувати, що все це підтримує "штучне дихання" для російської дезінформаційної історії про "вагнерівців", запущеної більше року тому через пропагандистську "Комсомольську правду". З усім тим, CNN чи будь-яка інша телекомпанія має абсолютне право робити матеріали з посиланням виключно на анонімні джерела", - підсумував він.

Як відомо, 8 вересня американське видання CNN оприлюднило матеріал, у якому, зокрема, йдеться про те, що ЦРУ США допомагало Україні підготувати спецоперацію із затримання 33 "вагнерівців".

Довідка УНІАН. 29 липня 2020 року у Білорусі затримали бойовиків з ПВК Вагнера, 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, до них надійшла інформація про прибуття більш як 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Усі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони з їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з Офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України. До складу ТСК увійшли 11 депутатів.

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Автор: Антоніна Доломанжи