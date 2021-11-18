Перші роки війни на Донбасі саме він командував Сухопутними військами.

На 68-му році пішов з життя екс-командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Анатолій Пушняков.

Про це 17 листопада повідомила прес-служба Сухопутних військ на сторінці у Facebook.

"Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

"Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого", - додали у прес-службі.

Анатолій Пушняков: довідка

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року у смт Кодима на Одещині. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ ім. Р. Малиновського та Національну академію оборони України.

Читайте такожУкраїнські військові посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана: вражаючі фотоСлужив на посадах командира танкового взводу і командира танкової роти мотострілецького полку, начальника штабу - заступника командира танкового батальйону, проходив службу в Афганістані.

У 2005 році був командиром українського миротворчого контингенту й одночасно заступником командира багатонаціональної дивізії "Центр Південь".

У 2014 році став командувачем СВ ЗС України.

13 січня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Анатолія Пушнякова з посади командувача Сухопутних військ: Пушняков подав у відставку, а його рапорт задовольнив тодішній міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляв УНІАН, раніше боєць ЗСУ помер під час супроводу на батьківщину тіла загиблого на Донбасі побратима. А у Львові від пневмонії помер ветеран АТО.

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Автор: Катерина Комолова