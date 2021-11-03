Жінка є представницею так званої групи "братів-слов’ян" і відкрито заперечує збройну агресію Росії проти України.

Одна з учасниць мітингу противників вакцинації у Києві Олена Фаіст, яка називає себе блогеркою, підтвердила, що отримувала гроші на підтримку руху антивакцинаторів з Росії.

Відео у Facebook опублікував журналіст Данило Яковлев.

Жінка є представницею так званої групи "братів-слов’ян" і відкрито заперечує збройну агресію Росії проти України. Неоднозначними заявами блогерка відзначилась й на сьогоднішній акції протесту в Києві.

"Друзі, я хочу передати… От я бачу Москва, Пітер… Хочу передати братам-слов’янам вітання! Мені прислали гроші навіть з Росії. Низький вам уклін, що ви нас підтримуєте. Розумієте, що ми – єдиний народ", – почала говорити на камеру Фаіст.

Далі антивакцинаторка порушила тему війну, назвавши її "штучною".

"Нас розділяли навмисне і цькували всі ці роки. І нав’язали нам штучну війну, якої насправді немає. Ми все прекрасно усвідомили і більше не будемо вестися на провокації, тому що ми знаємо, що ми – один народ. І ми будемо єдиним народом завжди", – заявила Фаіст.

Сам автор відео – один з учасників мітингу – після слів блогерки показав натовп жінок довкола і додав: "Ось нас скільки. Всі якби солідарні з нами".

На прохання журналіста пояснити свою позицію щодо Донбасу чоловік, який знімав відео з Фаіст, назвав це "провокацією", а хтось з натовпу намагався вручити журналісту маску коня.

За словами Яковлева, учасники групи "братів-слов’ян" знімали ролик на фоні прапора "Держава" – колишньої комуністично-проросійської "Боротьби", яка у 2014 році організовувала АнтиМайдан та "народні референдуми" на окупованих територіях.

Що відомо про Олену Фаіст

Інформації про сферу діяльності 36-річної Фаіст в мережі немає, водночас жінка – активна користувачка заборонених в Україні соцмережі.

У квітні 2021 року блогерка "засвітилася" на мітингу антивакцинаторів у Черкасах в колі відомого проросійського провокатора Остапа Стахіва та засновника ГО "Ведичний світ" Сергія Мікітена. Саме останнього місцеві ЗМІ пов’язують з організацією "антиковідних" протестів по всій країні.

У 2020-му Фаіст фігурувала у справі про нібито напад екс-військових на неї та представника "Партії Шарія" Миколи Бугріменка.

У викладеному напередодні мітингу ролику Фаіст не приховує свої комуністичні погляди: називає розпад СРСР "так званим", "який нікуди не дівся і юридично існує".

Вона вважає, що Радянський Союз "всього лише накрили морським правом і навіяли нам, що СРСР більше немає, щоб позбавити нас засобів існування".

Україну блогерка називає "корпорацією", і що Росія, мовляв, теж є "корпорацією, яка перебуває у такому ж юридичному полі на морському дні".

Жінка має у Facebook близько 5 тисяч підписників та називає себе керівницею Черкаського філіалу в "STOP Fake Pandemic".

Росія заохочує антивакцинаторські рухи в Україні

29 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні викрили російську мережу, яка займалася антивакцинаторською діяльністю. Ця ж сама мережа на території РФ розповідає про потребу вакцинації.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставська