До США для проходження навчання з управління та експлуатації судна прибув черговий екіпаж.

Сполучені Штати Америки цього року передадуть Україні ще один патрульний катер типу Island.

Як повідомляє посольство України у США на сторінці в Facebook, до Балтимора для проходження навчання з управління та експлуатації судна прибув черговий екіпаж, який готується для служби на катері.

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Дипломати зазначили, що це вже п'ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.

"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році", - повідомили в посольстві.

Патрульні катери Island для України

Офіційна передача перших кораблів від берегової охорони США у ВМС ЗС України відбулася 27 Вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу.

13 листопада 2019 року в Одесі патрульні катери класу Island Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ", які США передали Україні як військову допомогу, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ.

США планували передати Україні у 2021 році ще кілька катерів типу Island.

Патрульні катери Mark VI для України

У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року. Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.

Замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

Автор: Олександр Топчій