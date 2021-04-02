Україна точно буде на порядку денному цьогорічного саміту лідерів НАТО.

В ході цьогорічного саміту лідерів НАТО слід почати підготовку до надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Читайте такожУкраїна готова збільшити внески в операції НАТО і розраховує на ПДЧ наступного року - ТаранТаку заяву зробила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю ТСН.

"Цього року на саміті лідерів країн-членів визначатиметься десятирічна стратегія розвитку Альянсу. Думаю, настав час нарешті виконати умови декларації Бухарестського саміту і, як мінімум, дати інструкції відповідним міністрам почати підготовку до надання Україні ПДЧ. А Україна більше готова до отримання такого Плану, ніж це було 2008 року", - сказала Стефанішина.

За її словами, за результатами нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі стало відомо, що Україна точно буде на порядку денному цього саміту.

Водночас Стефанішина вважає, що поки "зарано говорити про конкретне рішення", адже його ухвалюють країни НАТО.

"Можу сказати кілька важливих елементів. Перше - Україна готова до ПДЧ. Друге - ми зараз працюємо зі всіма столицями, які підтримують і не підтримують цю ідею. Тому я вважаю, якщо рішення має бути прийнято в ході цього саміту, враховуючи короткі терміни, так це завдання міністрам, як це передбачено декларацією Бухарестського саміту, розпочати роботу над ПДЧ", - зазначила віце-прем'єр.

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Автор: Ірина Погоріла