Глава МЗС України закликає країни-члени НАТО допомогти Україні уникнути блекаутів цієї зими та посилити українські засоби ППО.

Україна потребує не менше 20 додаткових систем протиповітряної оборони типу Hawk, NASAMS або IRIS-T для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських ракетних атак.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.

Сибіга повідомив, що серед головних тем переговорів із союзниками НАТО буде негайна військова допомога, інвестиції в українську оборонну промисловість, підтримка енергетичної системи України в зимовий період та прогрес на шляху України до НАТО.

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Міністр сказав, що поточна ситуація на полі бою є складною.

"Нам необхідно зупинити Росію та не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію", - переконаний Сибіга.

Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.

Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви.

Сибіга також закликав союзників терміново надати допомогу у вигляді додаткових систем ППО задля посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - наголосив міністр.

Також він продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму та зазначив, що він є свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення за рахунок безпеки України є неприйнятними.

"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію "миру через силу", - відзначив він.

ППО для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня президент України Володимир Зеленський відзначив, що Україна шукає засоби протиповітряної оборони для посилення захисту двох десятків спеціальних об'єктів у країні.

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