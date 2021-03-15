Сторонами угоди є 34 країни, партнерами – Євросоюз та Всесвітня туристична організація. Приєднання до угоди дасть змогу Україні просувати власні історичні та культурні надбання.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Передбачається, що приєднання до угоди дасть змогу Україні не лише долучатися до культурних маршрутів, а й просувати власні історичні та культурні надбання.

«У цьому році в межах «Великого будівництва» ми розпочинаємо проект «Велика реставрація», який має на меті відновлення історичних і культурних об’єктів України. Щоб і українці, й іноземні туристи змогли побачити красу та культурне розмаїття України. Ми будуємо дороги, покращуємо управління об’єктами культурної спадщини та приєднуємося до європейської угоди про культурні маршрути, щоб про Україну більше дізнавалися люди як всередині країні, так і поза її межами», – зазначив Зеленський.

Угода про культурні маршрути: що відомо

16 лютого Верховна Рада ухвалила закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути.

Угода спрямована на формування спільного культурного простору.

Досягти цього планується шляхом популяризації європейської ідентичності та приналежності через знання й обізнаність про культурну спадщину Європи, розвиток культурних зв'язків і діалогу в Європі, промоцію якісного та сталого транскордонного туризму, а також інших пов’язаних з цим заходів.

Сторонами угоди є 34 країни, партнерами – Європейський Союз та Всесвітня туристична організація (UNWTO). Сертифікат «Культурні маршрути Ради Європи» отримали 39 європейських культурних маршрутів, які проходять понад 50 країнами світу.

Передбачається, що приєднання до угоди дозволить Україні не лише долучатися до існуючих культурних маршрутів, а й самій ініціювати номінації, просуваючи власні історичні і культурні надбання.

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Автор: Леся Лещенко