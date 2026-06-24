Зеленського не буде на конференції в Гданську: Туск розповів, що думає про це рішення

На його думку, це означає, що, можливо, буде навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги.

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що сприймає відсутність президента України Володимира Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську як "жест деескалації напруги", повідомляє Укрінформ.

Туск зазначив, що перебуває в контакті з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко з приводу її участі на цьому заході.

"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію (на конференцію у Гданську – прим. ред.). Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - сказав прем'єр Польщі.

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Видання наголосило, що конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) у Гданську 25-26 червня має стати одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій, розвитку партнерств і просування практичних рішень для відбудови нашої країни.

Прогнозується, що в заході візьмуть участь близько 1000 компаній: третина з них - українські, третина - польські, решта - міжнародні.

Напруженість між Україною та Польщею: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Туска, втягування польських та українських політиків у конфлікт, спричинений присвоєнням назви, пов'язаної з УПА одному з підрозділів в Україні, є серйозною стратегічною помилкою. Очільник польського уряду наголосив, що це може дорого коштувати обом країнам "як у діловому плані, так і в геополітичному, а також з точки зору репутації". За словами Туска, в політиці помилка гірша за злочин.

Також ми писали, що в Bloomberg зазначили, що історичні образи загрожують зірвати дводенну зустріч з відновлення України в Польщі. Пояснюється, що спочатку конференція мала на меті допомогти польським компаніям отримати контракти на відбудову, вартість якої Світовий банк оцінює у колосальні 524 мільярди доларів. Однак ситуація загострилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький прийняв рішення позбавити українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Видання зауважило, що польські компанії вже активно готувалися до великого входу на український ринок.

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