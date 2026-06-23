Зеленський не поїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України

На заході Україну представлятиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський не приїде до Гданська на Конференцію з питань відбудови України (URC 2026), яка відбудеться 25-26 червня. Про це Polsat News заявили джерела, близькі до Міністерства закордонних справ України.

За словами співрозмовника, Україну на заході представлятиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Водночас, зазначається, що речник уряду Адам Шлапка у вівторок сказав, журналістам, що члени української делегації "все ще обговорюють це питання".

"Конференція обов’язково відбудеться , і там буде українське представництво, оскільки це стосується відбудови України", – сказав він.

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Шлапка розповів, що уряд ще не отримав інформації про те, що р Зеленський не буде в Гданську на URC 2026. Однак додав, що якщо президент не приїде до Польщі, "можливо, там будуть представники уряду" України.

Заява українського уряду щодо Конференції

Згодом прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі повідомила, що очолить українську делегацію та загалом роботу на URC-2026 у Гданську.

Вона поінформувала, що до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі.

"Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу. Перед нашою командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики", - підкреслила прем’єрка.

Крім того, вона наголосила, що Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання:

"Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю".

Дипломатичний скандал між Україною та Польщею - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Таке рішення обурило Польщу. Зокрема, її лідер Кароль Навроцький позбавив президента України Ордена Білого Орла. Він заявив, що в польсько-українських відносинах "є межі, які не можна переступати".

Згодом Зеленський повернув Навроцькому орден, продемонструвавши фото з "Нової пошти", де формувалася посилка для відправлення нагороди.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що Навроцький вчинив "неналежні дії". За його словами, питання, пов'язане з тим, що Зеленський назвав військову частину на честь "героїв УПА", подальша напруженість між Києвом і Варшавою, а також позбавлення Навроцьким президента України Ордена Білого Орла, зрештою, означають поразку Польщі.

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