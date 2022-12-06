Якщо угорська сторона так хоче рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну, порадили в українському МЗС.

Міністерство закордонних справ України радить Угорщині закликати Росію припинити війну, якщо є бажання рухатися до миру.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook, коментуючи заяву державного секретаря МЗС Угорщини Тамаша Менцера про те, чому Угорщина не тренує українських військових.

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", - наголосив Ніколенко.

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5 грудня Тамаш Менцер у Facebook зазначив, що якщо деякі європейські країни навчають українських військових, то Угорщина цього не робить, бо нібито хоче "рухатися до миру, а не до війни".

Допомога Україні від ЄС під час війни з Росією - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

Мандат місії початково розрахований на два роки, загальні фінансові витрати на цей період передбачені на рівні 106 млн 700 тис. євро.

В ЄС в рамках цієї місії планують провести навчання не менш як 15 тис. українських солдат.

Сьогодні, 6 грудня, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що вже 24 країни-члени Європейського Союзу представили понад 100 пропозицій для Місії із навчання українських солдатів.

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