Адміністрацію Байдена "влаштовує" план, який усуне бар'єри на шляху можливого членства України в НАТО.

США в попередньо підтримують план, який усуне бар'єри на шляху вступу України в НАТО, не встановлюючи терміни для її вступу. Це скромний крок, який, як сподіваються американські офіційні особи, може подолати розбіжності між країнами-членами Аьянса з приводу шляху Києва до приєднання до трансатлантичного військового союзу.

Видання The Washington Post пише, що високопоставлений американський чиновник заявив, що адміністрацію Байдена "влаштовує" пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка дозволить Україні відмовитися від формального процесу висунення кандидатури, який вимагається від деяких країн, що може прискорити її вступ.

"Це потенційна посадкова площадка в цих дебатах", - сказав чиновник, який, як і інші офіційні особи, говорив на умовах анонімності, щоб описати делікатні дипломатичні обговорення.

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Пропозиція голови НАТО, якщо вона буде прийнята 31 членом, покладе край поляризуючим дебатам про те, що запропонувати уряду президента Володимира Зеленського, яке вимагає якнайшвидшого включення України в НАТО, оскільки воно бореться з російськими окупантами, коли лідери Альянсу зберуться на великий саміт в наступному місяці у Вільнюсі.

Згідно з цим планом, НАТО заявить, що Україна може обійти План дій щодо членства в Альянсі, процес, в ході якого країни-кандидати отримують оцінки та рекомендації в міру того, як вони роблять кроки для виконання критеріїв НАТО з оборони та інших питань. Це поставило б Україну в категорію з новим членом, Фінляндією, яка пропустила цей крок. Північна Македонія, навпаки, взяла участь у дводесятирічній програмі MAP до її вступу в 2020 році.

Але пропозиція як і раніше вимагає від України проведення реформ і, всупереч бажанню членів НАТО в Східній Європі, не встановлює ніяких термінів для вступу України. Представники США заявили, що ця пропозиція виходить за рамки бажаного курсу країн НАТО, які побоюються, що членство України може посилити протистояння Заходу з Росією. Високопоставлений чиновник відмовився назвати ці країни, але представники Франції, Німеччини та США в минулому закликали до обережності

Постійний представник Байдена в НАТО Джуліанна Сміт в цьому місяці повторила широко поширені побоювання, заявивши, що Україна, ймовірно, не зможе приєднатися, поки вона залучена в екзистенційну битву з Росією.

За словами чиновника, в даний час ведуться консультації, щоб з'ясувати, чи буде більш широка підтримка плану. "Це середній підхід, і ми виступаємо за підхід, який може привести до консенсусу до саміту", — сказав він. "Отже, ми перевіряємо цю пропозицію".

Чиновники також заявили, що адміністрація намагається заручитися підтримкою, щоб залишити Столтенберга на посаді ще на рік. Колишній прем'єр-міністр Норвегії очолював НАТО з 2014 року і, як очікується, піде у відставку цієї осені.

Подвійна позиція підкреслює бажання президента Байдена зберегти згуртованість всередині НАТО в небезпечний момент для Альянсу і військової кампанії, яку він підтримує в Україні. Сила проукраїнської коаліції також буде важлива для Байдена, оскільки він рекламує свій зовнішньополітичний досвід в ході президентської кампанії в наступному році.

Боротьба українських військ за території з набагато більшими збройними силами Росії викликала в столицях країн НАТО питання про майбутню підтримку Заходу - найголовніше, про щедрий потік зброї до Києва і санкції, які західні країни наклали на Москву.

За словами офіційних осіб США, на нещодавній зустрічі НАТО в Норвегії, на якій був присутній держсекретар Ентоні Блінкен, міністри закордонних справ країн Альянсу висловилися за те, щоб зробити щось більше, ніж повторення розпливчастих обіцянок про членство, які НАТО вперше дала Україні в 2008 році.

Переговори про шлях України до НАТО досягають апогею в міру того, як посилюються спекуляції про майбутнє керівництво блоку, а адміністрація Байдена намагається уникнути неприємного глухого кута при виборі заміни Столтенбергу. Місяці переговорів за закритими дверима про вибір нового лідера виявили регіональні та фракційні відмінності всередині Альянсу. Офіційні особи країн НАТО кажуть, що деякі країни Східної Європи, включаючи Польщу і країни Балтії, наполягали на призначенні генерального секретаря зі східного флангу Альянсу, що знаходиться на передовій у протистоянні з Росією.

Інші стверджували, що настав час для лідера НАТО з Південної Європи після ряду лідерів з Північної Європи. Багато країн закликали до призначення першої жінки-генсека Альянсу, а інші кажуть, що лідер повинен бути вихідцем з країни Європейського Союзу або країни, яка відповідає критеріям НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.

Провідними кандидатами є прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яку Байден вітав у Білому домі цього місяця, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Але кожен зустрів опір, бо не відповідає критеріям інших країн.

Офіційні особи США заявили, що, хоча Байден позитивно ставиться до всіх основних кандидатів, адміністрація вважає, що продовження терміну повноважень Столтенберга забезпечить спадкоємність під час потрясінь в Європі і впевненість в тому, що розбіжності між державами-членами можна буде врегулювати. Вітаючи Столтенберга в Білому домі на цьому тижні, Байден похвалив реакцію Альянсу на конфлікт, який надав НАТО нову мету після двох десятиліть на полях протиповстанських воєн під керівництвом США. "Ви зробили неймовірну роботу", - сказав президент.

Хоча процес вибору генерального секретаря НАТО - посаду, яку зазвичай займає європеєць, тоді як найвищу військову роль в Альянсі займає американець - заснований на консенсусі, Вашингтон має особливе значення, враховуючи його величезну військову міць.

Високопоставлені дипломати НАТО заявили, що Столтенберг погодився з адміністрацією Байдена в ранньому публічному заклику до нього залишитися, уникаючи потенційно безладної боротьби за спадкоємність, яка може затьмарити саміт.

Наприклад, Туреччина вже давно скептично ставиться до кандидатів у Данії, оскільки у неї Данія асоціюється з карикатурами на пророка Мухаммеда, які ображають деяких мусульман, і вона може заблокувати призначення Фредеріксен, якщо вона буде обрана консенсусом.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі очікують, що чиновники "відкинуть всі сумніви" і через рік заново розглянуть той же список кандидатів, сказав один з дипломатів НАТО. За словами дипломата, Столтенберг, схоже, не був зацікавлений в тому, щоб його розглядали як запасного кандидата, вважаючи за краще випереджати розмову за підтримки США.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

У 2022 році президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО прискореному порядку.

У липні до Вільнюса пройде саміт НАТО, в якому має взяти участь президент України. При цьому Зеленський підкреслив, що офіційний Київ хоче отримати чіткий сигнал про вступ до Альянсу після завершення війни.

У вою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що союзники по НАТО можуть усунути деякі перешкоди на шляху України до членства в Альянсі.

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