У навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022.

Про це повідомив прес-центр Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move – 2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування", - пояснив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Артем Матвієнко.

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В Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін обурився проведенням військових навчань у Чорному морі та м’якою реакцією Європи на застосування Україною дронів Bayraktar з метою захисту позицій на Донбасі.

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Автор: Леся Лещенко