Російська окупаційна адміністрація на півострові систематично вдається до політичних переслідувань, вчиняє культурні та релігійні утиски, зазначили у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

У четвер, 14 жовтня, Виконавча рада ЮНЕСКО з переконливою перевагою голосів ухвалила 13 рішення "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)". На розгляд була представлена доповідь Генеральної директорки ЮНЕСКО щодо ситуації на півострові, який захопила Росія.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що представлена у доповіді інформація свідчить про подальше погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

"Російська окупаційна адміністрація продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, систематично вдається до політичних переслідувань, вчиняє культурні та релігійні утиски, освітній процес перетворився на цілеспрямоване стирання української та кримськотатарської національної ідентичності. Незаконне переміщення українських культурних цінностей з кримських музеїв та незаконні археологічні розкопки досягли приголомшливих масштабів. Об’єкти національного значення несуть непоправні втрати через варварське поводження та розграбовування", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЯк за 5 хвилин звільнити Крим: Арестович розкрив "рецепт"Як підкреслюють у МЗС, сьогоднішнє рішення Виконради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" є "черговим свідченням міжнародної підтримки України у її зусиллях із захисту прав людини, культурної і природної спадщини на тимчасово окупованому півострові".

Нагадаємо, Росія захопила Крим у 2014 році. Низка держав не вважають Крим "російським" й покарали РФ за агресію проти України – запровадили санкції.

В Росії називають "закритим" питання півострова. Київ створив для його деокупації "Кримську платформу", наприкінці серпня відбувся її перший саміт.

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Автор: Тетяна Герасименко