Андрій Єрмак згадав про дату зустрічі політиків.

Україна зробила потужний крок для зустрічі президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, який почав сьогодні свій візит в Україну.

"Ми дійсно зробли потужний крок до організації такої зустрічі. Але, як я сказав, на сьогоднішній день ми її готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилась конкретними результатами. Про конкретну дату (зустрічі) ми сьогодні не говорили", - сказав Єрмак.

Водночас додав, що обидві сторони висловили сьогодні зацікавлення, щоб зустріч Зеленського й Орбана відбулась якнайшвидше.

"Ми точно єдині в тому, що ми нікому не дамо навіть можливості думати про те, що сусідські держави можуть бути не в добросусідських відносинах", - підкреслив Єрмак.

Орбан висловився про зустріч з Зеленським

У грудні минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що Зеленський запропонував йому зустріч раніше цього місяця для "проведення переговорів".

Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

Як відомо, між Зеленським та Орбаном відбулась коротка розмова в Аргентині під час заходів з інавгурації нового президента країни. Що цього спілкування Зеленський пізніше повідомив: "Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану: "Віктор, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте В ЄС?". Це, власне, було ще до, прийняття рішення. Він не міг сказати", - розповів він.

Також глава держави запитав у Орбана, чому вони не можуть організувати офіційну зустріч між ними. "Він також не зміг відповісти", - сказав Зеленський.

Чинний уряд Угорщини тривалий час веде політику, що шкодить євроатлантичним прагненням України та підриває обороноздатність нашої держави. Наприклад, партія Орбана у грудні минулого року подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України в ЄС.

Крім того, Угорщина систематично блокувала виділення коштів ЄС на закупівлю зброї для України.

Водночас 29 січня Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого, пише Reuters.

Зазначається, що політичний директор прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана заявив про відкритість Будапешту до питання використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів).

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