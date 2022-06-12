Як сказав президент, відповідне рішення залежить від рішучості деяких європейських лідерів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна зробила все заради отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості, рішучості деяких європейських лідерів", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на тижні продовжить звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема, до парламенту Чехії.

Також заплановано багато переговорів різного рівня з європейськими політиками.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроейської ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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