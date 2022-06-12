Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна зробила все заради отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.
"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості, рішучості деяких європейських лідерів", - сказав Зеленський.
Президент додав, що на тижні продовжить звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема, до парламенту Чехії.
Також заплановано багато переговорів різного рівня з європейськими політиками.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.
Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Рішення Євроейської ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.