Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це, повертаючись з Києва, сказала журналістам очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW.
"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
9 червня під час візиту до Брюсселя віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не про статус кандидата, три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.
Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.