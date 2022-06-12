Завершуючи візит до Києва, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила надію, що саміт ЄС знайде порозуміння щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це, повертаючись з Києва, сказала журналістам очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

9 червня під час візиту до Брюсселя віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не про статус кандидата, три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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