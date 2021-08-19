Більшість респондентів (69%) вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, але основна частка респондентів вважає, що їх можна подолати у більш віддаленій перспективі.

Найбільшими перешкодами для розвитку України громадяни назвали корупцію (38,5%) та війну (понад 18%).

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах всеукраїнського опитування.

"Попри підтримку незалежності, респонденти все ж доволі песимістичні в оцінці характеру подій, які сталися в Україні з моменту проголошення незалежності. 18% респондентів вважають, що було більше позитивного, 29% вважають, що було більше негативного, і 46% кажуть, що негативного та позитивного було приблизно порівну", - констатують соціологи.

Вони зазначають, що попри це з часом спостерігається нестійка тенденція до збільшення частки респондентів, які відповідають, що загалом за період незалежності було більше позитиву. Частка респондентів, які вбачають більше позитивного за період незалежності, значно вища серед молоді, аніж серед старшого покоління.

Відносно успішними сферами, де відбулися перетворення після проголошення незалежності, названо: забезпечення рівноправності чоловіків та жінок, утвердження свободи слова, формування української нації, забезпечення рівноправності національних меншин, розбудова демократії, громадянського суспільства та обороноздатності в країні.

Найменше, на думку опитаних, вдались Україні боротьба з корупцією, формування справедливого судочинства, боротьба зі злочинністю та встановлення соціальної справедливості.

Відповідаючи на відкрите запитання без визначених наперед варіантів, найбільшою перешкодою для розвитку України респонденти назвали корупцію – 38,5% опитаних. Другою суттєвою перешкодою є війна – понад 18%. Також респонденти називали перешкодами: некомпетентність влади – 5,9%, олігархів – 5,7% і самих українців – 4,8%.

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Більшість учасників опитування (69%) вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі, але основна їхня частка дотримуються думки, що їх можна подолати у більш віддаленій перспективі – це майже половина всіх респондентів. Ще п’ята частина опитаних вважає, що Україна загалом не здатна подолати наявні труднощі та проблеми.

***Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Костянтин Гончаров