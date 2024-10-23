Ммета полягає у тому, щоб зменшити витрати Німеччини.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує ввести новий правовий статус для біженців з України та позбавити їх громадянських прав. Про це він заявив журналу Wirtschaftswoche.

За словами міністра, мета полягає у тому, щоб зменшити витрати Німеччини на допомогу та залучити більше людей на ринок праці. Натомість біженці з України мають отримати власний правовий статус.

Згідно з задумом Лінднера, це має бути поєднання "пільг для шукачів притулку в поєднанні з інструментами політики ринку праці для громадян". Українці все одно не проходитимуть процедуру надання притулку, але не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, "яка спрямована на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи".

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Також міністр пропонує реформувати й інші аспекти. Зокрема, відшкодування витрат на житло має бути за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", - пояснив Лінднер.

Зараз муніципалітети покривають витрати на оренду житла та опалення отримувачів пільг та їхніх сімей у певних регіональних межах. У перший рік діє так званий період очікування. Відповідність вартості проживання не перевіряється, щоб одержувач допомоги зосередились на пошуку роботи.

Однак приблизно кожен другий отримувач цивільної допомоги продовжує її отримувати навіть через півроку після початку роботи. Це пов'язано з низькою зарплатою або роботою на неповний день. Особливо страждають люди з дітьми.

Українські біженці - останні новини

За даними ООН, населення України скоротилося на 10 мільйонів, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного російського вторгнення.

В даний час складно точно спрогнозувати, яка саме чисельність населення буде через 20-25 років. Водночас до України повернеться третина чи навіть половина біженців. Відповідний прогноз озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лібанова.

Влада низки країн Європейського союзу незадоволена темпами працевлаштування українських біженців, серед них Австрія. Попри вільний доступ до ринку праці, трудова інтеграція українців у цій країні йде повільно.

Водночас майже 40% українських біженців у Німеччині вже знайшли роботу.

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