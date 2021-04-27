Водночас розгляд скарги на Гончаренка від президента ПАРЄ Демса за український прапор перенесли на початок червня.

Українського депутата Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність») позбавили права голосу у Парламентській асамблеї Ради Європи на три місяці за скаргою глави російської делегації в Асамблеї.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії», - написав Гончаренко.

Також він розповів, що розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня.

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Скандал з Гончаренком через український прапор: що відомо

20 квітня президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Хендрік Демс попередив про можливість застосування до народного депутата України Олексія Гончаренка дисциплінарних санкцій.

Він показав прапор України з дірками від російських куль. «Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!» - зазначив Гончаренко.

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Автор: Денис Прядко