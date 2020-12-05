За словами міністра, всі ці підприємства підлягають корпоратизації.

З понад сотні підприємств, які нині входять до складу ДК «Укроборонпром», в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Читайте такожВ Укроборонпромі реформування розуміють як зміну вивіски - УруськийПро це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу «Укроборонпрому». Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів, серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією», - сказав Уруський.

За його словами, друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна, це «ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні… це приблизно група з понад 40 підприємств».

«Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державну оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою», – наголосив міністр.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» було створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

Реформування "Укроборонпрому"

6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.

У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.

3 грудня новопризначений голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

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Автор: Тамара Отовська