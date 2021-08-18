Сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи, наголосив Резніков.

Сьогодні, 18 серпня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначив віце-прем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до розробки Стратегії були залучені усі зацікавлені сторони – громади, бізнес, органи місцевої влади та самоврядування, наукові установи, а також міжнародні партнери.

"Ми провели обговорення безпосередньо на Донеччині і Луганщині за участю усіх громад, що перебувають на лінії дотику. Вийшло близько 350 сторінок тексту і розрахунків", - сказав Резніков.

Він зазначив, що Донецька і Луганська області зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок збройної агресії з боку РФ, зокрема втрачено економічні ланцюги, порушено логістику, виникли нові загрози.

"Ситуацію можна виправити лише комплексними екстраординарними заходами. Моделюючи ці заходи, ми спиралися на очікування суспільства та бізнесу. І сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи", - наголосив Резніков.

Читайте такожРада збереться на засідання напередодні Дня незалежностіЗа його словами, у якості головних очікувань українські та іноземні бізнесмени вказували прозорість, передбачуваність та впевненість, верховенство права і правосуддя.

Відтак, для залучення інвесторів пропонується застосувати модель території пріоритетного розвитку, що передбачатиме податкові, регуляторні, фінансові стимули, у тому числі:

страхування воєнно-політичних ризиків;

розвиток реального сектору економіки, індустріалізацію та інновації;

розбудову критичної інфраструктури та логістики;

розвиток регіонального ринку праці та налагодження комунікацій.

Що стосується стратегічної інфраструктури, у Кабміні виокремлюють такі проекти:

будівництво залізничної гілки у Луганській області;

модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;

безпечний доступ до якісної питної води на території двох областей.

Читайте такожДепутатам хочуть обмежити зв’язки з російськими політикамиКрім цього, передбачається будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь, відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень та розвиток мережі доріг на Луганщині.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кабмін ухвалив новий розрахунок мінімальної зарплати. Завдяки цьому "мінімалка" збільшиться.

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Автор: Катерина Жирій