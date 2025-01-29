За словами радника керівника ОП, частина програм була вкрай корисною для українців.

Сполучені Штати Америки, ймовірно, після аудиту відновлять фінансування гуманітарних проєктів в Україні, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

На думку радника, через призупинення роботи цих програм США можуть "суттєво втратити відсоток впливу на різні суспільства". Також він вважає, що термін 90 днів "занадто довгий".

"Вони можуть за рахунок призупинення роботи цих програм втратити, суттєво втратити, відсоток впливу на різні суспільства. І в цей момент вплив на ці суспільства може збільшити вплив той самий Китай або ще якісь країни, або та сама Росія", - зазначив Подоляк.

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У такій ситуації, додав він, Україна змушена звертатися до інших партнерів, щоб відновити фінансування програм, зокрема підтримки дітей, ветеранів, інвалідів, соціальних програм.

На його думку, все ж США повернуться до фінансування програм, адже, щоб країна була сильною, їй необхідно впливати на те, що відбувається в інших країнах.

"Я не бачу можливості домінувати у світі без фінансування великої кількості гуманітарних або програм впливу інших. І США до цього повернуться однозначно. Треба просто, ну як би пояснювати, наскільки це важливо, спокійно, без емоцій", - вважає він.

Також Подоляк наголосив, що рішення США про призупинення фінансування гуманітарних програм - негативне для України, оскільки частина програм була вкрай корисною для українців.

Рішення США про припинення фінансування програм: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Держдеп США тимчасово призупинив іноземну допомогу. USAID призупинив проєкти з підтримки України, включно зі школами та медичною допомогою. Серед заморожених ініціатив - програми підтримки шкіл, надання медичної допомоги, включно з екстреною допомогою матерям і вакцинацією дітей.

Американські дипломати звернулися до Держдепартаменту США з проханням терміново зробити виняток для програм, пов'язаних з підтримкою України.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук назвала це "неочікуваною та неприємною новиною" і для влади, і для громадського сектору, однак, наголосила, "це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати".

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