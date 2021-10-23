Незабаром Ангела Меркель покине посаду канцлера ФРН.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка незабаром покине цю посаду, зізналася: раніше не уявляла, що президент РФ Володимир Путін окупує Крим і влаштує війну на Донбасі.

Про це йдеться в інтерв'ю Меркель Suddeutsche Zeitung, яке цитує ТСН.

Меркель розповіла, що відчула "значні розбіжності" з Путіним ще 10 років тому - під час його виступу в Бундестазі. Зокрема, уточнила вона, це стосується бачення розпаду СРСР. Путін вважає це "сумною подією", Берлін - "радістю закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності".

"Під час вступу на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких воєнних зіткнень", - зізналася канцлер ФРН.

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Як відомо, Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на минулих парламентських виборах. Незабаром вона покине цю посаду, вже відомо, яка в неї буде пенсія.

Раніше колишній очільник МЗС Павло Клімкін розповідав, як Меркель відмовлялася вірити в російську агресію проти України. Під час візиту до Києва в 2014 році вона заявляла, що завжди вірила Путіну.

Крім того, третій президент Віктор Ющенко заявляв, що Меркель свого часу завадила руху України до НАТО.

Автор: Юрій Годован