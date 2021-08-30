Екс-очільник МЗС розкрив деталі візиту Меркель до Києва в серпні 2014-го.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що влітку 2014 року канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовлялася вірити в агресію Росії проти України.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу". За словами екс-очільника МЗС, під час візиту до Києва 23 серпня Меркель розповіли про військову присутність росіян в Україні.

"Меркель каже: "А мені Путін каже, що росіян тут немає. Всі ті, хто якось там пробралися невідомим шляхом, щось протягнули. А Путін, я йому завжди вірила, тепер не знаю, чи вірити..." Після переговорів я "схопив" двох ключових її радників, кажу їм, ви що, довбанулися, не бачите? Вони кажуть: "Ми теж намагаємось їй пояснити", - розповів Клімкін.

Він додав, що "євросоюзівська" частина Заходу "намагалися відбиватися від того руками й ногами". Далі західні дипломати, каже Клімкін, просили його "тягнути час".

Раніше третій президент Віктор Ющенко заявив, що Меркель у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Автор: Юрій Годован