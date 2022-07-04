Мер міста Вадим Бойченко заявив, що в результаті російського терору у Маріуполі так чи інакше пошкоджені майже 2600 багатоповерхівок.

Європейський інвестиційний банк готовий взяти участь у відбудові Маріуполя.

Як повідомляється у Telegram Маріупольської міської ради, про це на Конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія) заявив заступник виконавчого директора Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт.

"Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яку було зруйновано. Ми націлені зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього, - заявив представник ЄІБ.

Він висловив впевненість, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.

Мер міста Вадим Бойченко під час онлайн-виступу на Конференції наголосив, що в результаті російського терору у Маріуполі так чи інакше пошкоджені майже 2600 багатоповерхівок, повністю зруйнована вся комунальна інфраструктура. Проте, за його словами, вже розробляється великий план відродження міста. Це буде "план Маршалла" для Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент ЄІБ Тереза Червінська на Міжнародній конференції з питань відновлення України сьогодні заявила, що банк виділить Україні додатково 700 млн доларів.

На початку квітня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 668 млн євро невідкладної допомоги.

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