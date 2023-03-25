В МЗС вважають неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії.

Міністерство закордонних справ України вважає, що Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини вдалася до неприйнятних дій, коли вирішила прирівняти Україну як жертву до Росії, яка є агресором.

Як йдеться у заяві МЗС України, зовнішньополітичне відомство України взяло до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні, а саме чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

"Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України. Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист", - наголошується у заяві.

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"Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора", - додали в МЗС.

Звіт ООН про військовополонених - деталі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала дві нові доповіді — про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року. Місія ООН стверджувала про імовірні порушення прав російських військовополонених з боку української сторони.

Водночас, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив здивування, що представники Організації Об'єднаних Націй на особистих зустрічах жодного разу не говорили про імовірні порушення прав російських полонених в Україні.

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