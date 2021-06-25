Подоляк зазначив, що ця ініціатива отримала справедливу негативну оцінку від багатьох європейських лідерів.

Меркель закликала Євросоюз почати переговори високого рівня з Путіним / Reuters

В Офісі президента України вважають дивною ініціативу Німеччини і Франції про відновлення самітів Росія - Європейський Союз і розцінюють її, як прямий і безперечний прояв слабкості та непослідовності.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«М'яко кажучи, це одна з найбільш дивних ініціатив з усіх, які прозвучали останнім часом в європейських столицях», - заявив він.

Подоляк зазначив, що ця ініціатива отримала дуже справедливу негативну оцінку від багатьох європейських лідерів. «Навряд чи можна щось додати до позицій Нідерландів, Польщі, країн Балтії з приводу цієї ініціативи. Вони вичерпано пояснили, чому такі пропозиції з європейських столиць для керівництва РФ - прямий і безперечний прояв слабкості і непослідовності», - вказав радник керівника ОП.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що не переглядатимуть позицію щодо України заради відносин з ЄСРазом з тим, як наголосив Подоляк, те, як саме такі пропозиції співвідносяться з роллю посередників Німеччини і Франції в діалозі в Нормандському форматі і чи співвідносяться взагалі - питання, яке має бути опрацьоване по лінії Міністерства закордонних справ України.

23 червня видання Financial Times повідомило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує також президент Франції Еммануель Макрон.

Посли Франції й Німеччини на засіданні комітету постійних представників ЄС 23 червня в Брюсселі висунули в останній момент пропозицію про проведення зустрічі на найвищому рівні з Путіним як можливого способу відновлення відносин, які, за оцінками блоку, перебувають у «негативній спіралі».

Крім того, як повідомило видання Politico, Меркель закликала Євросоюз почати переговори високого рівня з Путіним. Макрон заявив, що Європейський Союз повинен відновити діалог з Росією для забезпечення стабільності в Європі.

За даними Bloomberg, лідери країн - членів ЄС відхилили пропозицію Німеччини і Франції провести офіційні переговори з Путіним.

25 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав послів Німеччини й Франції для роз'яснення намірів Берліна і Парижа вести прямі переговори з Путіним.

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Автор: Костянтин Гончаров