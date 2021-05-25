Також президенти США та РФ обговорять під час бесіди останні події в Білорусі.

Президенти США й Росії Джо Байден і Володимир Путін під час особистої зустрічі в Женеві серед іншого обговорюватимуть Україну.

Про це на брифінгу заявила речник Білого дому Джен Псакі, пише "Голос Америки".

За її словами, в президенти двох країн будуть обговорювати всі назрілі питання двосторонніх відносин. Мова, в тому числі піде про контроль над озброєнням.

Псакі відповіла, що під час зустрічі з Путіним президент Байден має намір заявити про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Вона нагадала, що тісна співпраця з Україною відповідає незмінній позиції США.

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Ще однією темою спілкування стануть останні події в Білорусі, де влада примусово приземлила літак Ryanair і заарештувала опозиційного активіста Романа Протасевича.

Майбутній саміт, каже Псакі, буде проводитися в інтересах США і заради просування американського порядку денного.

"Президент Сполучених Штатів не боїться виступити проти наших супротивників і використовувати момент особистої дипломатії, щоб позначити області, у зв'язку з якими він стурбований, і провести пошук областей, де є можливість співпраці і де у нас є взаємна згода", - резюмувала вона. І додала, що у Вашингтоні не очікують вирішення після зустрічі всіх існуючих проблем.

Майбутня зустріч Байдена з Путіним: що відомо

Перша зустріч президента США Джо Байдена і російського глави Володимира Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Американська сторона зазначає, що Байден обговорить з Путіним "повний спектр нагальних питань", підкресливши, що у відносинах з Росією "намагаються відновити передбачуваність і стабільність".

Москва заявляє про майбутнє обговорення стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематики стратегічної стабільності, а також актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема боротьби з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

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Автор: Юрій Годован