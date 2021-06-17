Для Києва важливо, що президент США чітко виступив на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Саміт президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах між Вашингтоном і Москвою станом на зараз.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка щодо зустрічі президентів США та РФ 16 червня у Женеві.

«Все достатньо прозоро. Саміт президентів США та РФ частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз. Підкреслив, що між країнами є величезна світоглядна різниця, але глобальна безпека потребує обов’язково діалогу. Про ті ж самі правила поведінки. Ключові теми, на мій погляд, було проговорено тільки в форматі анонсів. Тому слід чекати розвитку подібного діалогу», - зазначив він.

На думку Подоляка, для президента США цей саміт був позначенням фундаментальних позицій: «Америка повертається в глобальний порядок денний. Америка повертається до більш глибокої співпраці зі своїми європейськими союзниками. Америка чітко заявляє, якими будуть наслідки для Росії у випадку деструктивних дій проти Америки чи партнерів. А також позначила, які проблеми вони все ж таки можуть вирішити спільно», - наголосив радник президента України.

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«Що для нас вкрай важливо? Президент Байден чітко підкреслив, що виступив на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він згадав і Мінські домовленості, але у формулюванні: треба посилити дипломатичні зусилля для їхньої реалізації. Це важливо. Тому що це означає дещо новий підхід. Реалії трошки інші, ніж були в той час, коли формулювали «Мінськ» і закладали в них послідовність та логістику виконання. Тобто не прямо, але можна говорити про деяку потребу модернізації», - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП підкреслив, що українська сторона активізувала роботу по більш адекватному «прочитанню «Мінська» на всіх рівнях – то ж слова Байдена фактично підтримують українську сторону».

«Показово, наскільки по-іншому прокоментував президент Росії – фактично, він вперше публічно визнав, що відкидає будь-які пропозиції, як дійсно можна виконати «Мінськ», і вимагає виконання тільки однієї частини «Мінська» – політичної. Тобто керівництво РФ зацікавлено тільки у тому, щоб провести вибори в Донецьку та Луганську, поки триває окупація, та зафіксувати те, що вони називають «особливим статусом». При цьому безпековий контекст вони повністю ігнорують. Це не можна назвати логічним. І дуже добре, що такий підхід насправді не підтримується світовою спільнотою, зокрема і Сполученими Штатами, про що ми вчора почули», - резюмував Подоляк.

Перемовини Байдена з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 16 червня у Женеві відбулися переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі. Вони тривали загалом 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на женевській віллі «Ла Гранж».

Президент США на прес-конференції повідомив, що домовився з Путіним підтримувати дипломатичні зусилля в питанні реалізації Мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров