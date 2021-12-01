Наша країна стане другою державою у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують запустити е-перепис населення та е-голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"У планах запустити нові, дуже важливі функції. Е-перепис, який згодом приведе до е-голосування. У центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатися, скільки нас, де ми живемо", – зазначив він.

Президент наголосив, що пишається тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple на початку 2023 року.

Читайте такожУ Мінцифри розкрили деталі підготовки до перепису населення"Наша мета, щоб 100% послуг держави українці могли отримати онлайн – без черг і корупції", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році. За його результатами стало відомо, що в нашій державі проживали 48 млн 457 тис. осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тис. 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму й окупованих територій Донбасу).

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Автор: Антоніна Доломанжи