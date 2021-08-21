На саміті "Кримської платформи" порушать питання деокупації Криму.

Підконтрольні Кремлю представники окупованого РФ Криму намагалися зареєструватися на саміт "Кримської платформи", але їм відмовили.

Про це керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві окупантів Криму Олександр Молохов заявив у коментарі РИА Новости.

"Організатори "Кримської платформи" вирішили не помічати мою заявку на участь у їхньому заході у ролі спікера, що варто розцінювати як відмову", – відповів Молохов.

Саміт він назвав "пропагандистським шабашем русофобських відьмаків на березі Дніпра".

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Кримська платформа - що про неї відомо

Ініціатива "Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України у Європі та Північній Америці, а також держав з-поза меж трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн та міжнародних організацій.

Автор: Яна Ставська