Американська делегація матиме статус президентської, повідомили джерела в уряді.

Сполучені Штати Америки на інавгураційному саміті "Кримської платформи", який 23 серпня відбудеться в Києві, представить стратегічно важливий представник.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили поінформовані джерела в уряді.

"Від США на "Кримській платформі" буде стратегічно важливий представник. Американська делегація матиме статус президентської. Заплановані переговори спеціального представника президента США в Україні набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави Української держави до США", - повідомили джерела.

Хто представлятиме США на Кримській платформі

Раніше йшлося про те, що президент Джо Байден не приїде до України, але США будуть представлені на саміті "Кримської платформи" особистим посланцем Байдена, міністром транспорту Пітером Буттіджеджом.

Однак в Офісі президента України сьогодні заявили, що Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

Автор: Віталій Саєнко