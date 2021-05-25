За словами Данілова, Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідарна з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що білоруська влада примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair і затриманням колишнього редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича перетнула чергову «червону лінію», і такі дії не можуть залишитися без відповіді.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБілорусь відреагувала нотою протесту на рішення України припинити авіасполучення«Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами», - вважає він.

Данілов відзначив, що білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову «червону лінію», і такі дії не можуть залишитися без відповіді.

«Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко», - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

«Законність, яка постійно попирається, – це вирок різноманітним «вождям» авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі. Авантюристичні рішення, які приймаються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17 (2014 р.), збиттям українського Boeing 737 під Тегераном (2020 р.) тощо», - наголосив він.

Данілов зауважив, що саме в цьому ряду дій, які сповна можна назвати проявом державного тероризму, – підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи.

«У ситуації війни, в якій знаходиться наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, саме тому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь», - підкреслив він.

Секретар РНБО також нагадав, що на виконання доручення глави держави на позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 00:00 26 травня. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влади країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну.

На засіданні уряду 25 травня було ухвалене рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Костянтин Гончаров