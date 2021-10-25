Для деяких росіян можна зробити винятки для гастролей в Україні, заявив Олексій Данилов.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов виступив проти тотальної заборони на гастролі російських артистів в Україні. Він вважає, що для деяких артистів можна зробити винятки.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я не знаю, про яких артистів йдеться. Якщо ви купуєте квиток і платите цьому артисту, тоді питання, а що взагалі у нас відбувається?"- сказав секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що є "різні артисти".

"Наприклад, Ахеджакова (Лія Ахеджакова систематично виступає проти російської агресії щодо України-УНІАН). Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки", - зазначив Данілов.

Читайте такожСБУ внесла Моргенштерна в "чорний список" за пропаганду наркотиків і жорстокостіНа уточнення, що він думає про заборону на в'їзд в Україну російського репера Моргенштерна, секретар РНБО запевнив, що він "поняття не має взагалі, хто це такий".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала 25 тисяч голосів, необхідних, аби її розглянув президент Володимир Зеленський.

У документі Кондратюк зажадав заборонити виступи російських артистів в Україні до повернення Криму і відновлення контролю над східними кордонами країни, тому що "громадяни країни-агресора ... насправді не несуть ніякої культури".

Автор: Станіслав Кожемякін