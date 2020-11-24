13 листопада політичні радники голів держав «нормандського формату» вирішили продовжити відпрацьовувати конкретні механізми координації та навіть їх письмово фіксувати.

У робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи сьогодні обговорювали дієвість координаційного механізму, який застосовується у разі порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ у Facebook.

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«Підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму, який застосовується у разі порушення режиму припинення вогню. І (українська) делегація нагадала російській стороні, що 13 листопада політичні радники голів держав «нормандського формату» вирішили продовжити відпрацьовувати конкретні механізми координації та навіть їх письмово фіксувати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в українській делегації, саме такою 13 листопада була позиція заступника керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака.

«Але, мабуть, його помічники забули довести її до безпосередніх виконавців. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився», - заявила українська делегація.

Окремо сказано, що у економічній робочій підгрупі «представники «Ощадбанку» заявили про готовність продовжити термін дії електронних карток, у яких він закінчився, ще на три місяці».

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Автор: Віталій Саєнко