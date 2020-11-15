Речник української делегації зазначив, що Путін має озвучити свою позицію щодо просування до миру на Донбасі.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович вважає, що президента Росії Володимира Путіна "підводить його власна вертикаль", представники якої нібито не хочуть виконувати його вказівки щодо імплементації домовленостей, досягнутих у Парижі 9-10 грудня 2019 року.

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Як заявив Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", саме тому українська сторона наполягає на новій зустрічі президента України Володимира Зеленського із Путіним.

"Треба зрозуміти, чому наша сторона просить і російську сторону, і посередників забезпечити нову зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" до 24 грудня. Тому що, по-перше, є нагальні питання як обмін полоненими. А по-друге, Путін має сказати, як ми будуємо міст – вздовж чи впоперек. Тому що ніхто не знає, яка політична воля керівництва Росії, що вони намагаються робити далі. І міжнародні партнери, і ми хочемо зрозуміти", - заявив він.

За словами радника української делегації в ТКГ, в Росії "вирішення і стратегічних, і тактичних питань цілком залежить від волі однієї людини і близького кола, яке на неї впливає".

"Потрібна зустріч. У мене повне враження особисте, що його підводить його власна вертикаль – і вони не виконують те, що він їм наказав, поставивши свій підпис під паризькими угодами", - наголосив Арестович.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк