НАТО підтверджує солідарність з Україною і не визнає анексію Криму - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс підтверджує солідарність з Україною і не визнає незаконну анексію Росією Криму.

Про це він сказав на початку засідання Комісії НАТО-Україна, у якій вперше бере участь секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон.

"Ми зустрічаємося сьогодні, щоб знову підтвердити солідарність НАТО з Україною, коли суверенітет і територіальна цілісність країни продовжує порушуватися агресивними діями Росії", - наголосив Столтенберг.

"Союзники НАТО говорять в один голос: ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму", - заявив він.

Також генсек зазначив, що союзники Альянсу стурбовані незначним прогресом у виконанні Мінських угод для досягнення мирного врегулювання на сході України.

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"Насправді, з часу нашої останньої зустрічі у грудні, ситуація з безпекою погіршилася", - заявив Столтенберг.

Він додав, що у зв'язку з цим сьогодні на засіданні Комісії НАТО-Україна обговорюватиметься шлях просування вперед, разом з тим буде оцінений прогрес України у здійсненні реформ.

"І ми знову заявимо про політичну і практичну підтримку України", - підсумував генсека НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комісія Україна-НАТО, яка відбувається в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу, розгляне ситуацію з безпекою на Донбасі та прогрес України у здійсненні реформ. Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує надавати підтримку Україні у сфері кіберзахисту та реформуванні системи командування та управління, а також у сфері медичної реабілітації.