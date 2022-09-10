Він визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

Українська влада готує спеціальний закон, який визначить, як відбуватиметься відновлення деокупованих територій України.

Про це повідомили в прес-службі Мінреінтеграції.

Спеціальний закон розробляє Координаційний штаб з питань деокупованих територій.

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"Законопроєкт про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності. Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ", – йдеться в повідомленні.

Нині Координаційний штаб запрошує експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що українські сили на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів. Офіційно назви звільнених населених пунктів поки не оголошують через те, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

За даними Генштабу, за останні дні ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку місяця ЗСУ звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

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