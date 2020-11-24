Віце-прем'єр прокоментував конфлікт Мінстратегпрому з ДК "Укроборонпром".

Мінстратегпром вже діє на забезпечення виконання Державного оборонного замовлення 2020 року (ДОЗ-2020), не чекаючи повної передачі функцій щодо ДОЗ від Мінекономіки до Мінстратегпрому. У свою чергу питання ДОЗ-2021 буде вирішуватися після відвідання головою Мінстратегпрому зони ООС та узгодження позицій Міноборони та Генштабу.

Про це заявив в інтерв’ю Defense Express Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Ми повністю підтримуємо стурбованість, яка є в Секретаря РНБО (щодо затримки виконання ДОЗ-2020 – ред.). Тож ми діємо, не чекаючи повної передачі функцій щодо ДОЗ від Мінекономіки до Мінстратегпрому. Діємо, використовуючи секретно-режимний орган Кабміну. І ті, хто допустили у цьому році таку вакханалію, мають понести відповідальність. Днями я відвідаю зону ООС, там матиму нагоду поспілкуватись із представниками Генштабу, Командуванням ООС, командирами бригад, щоб на місці побачити: що ми маємо із озброєнь, які є питання до озброєння у наших військовослужбовців. Звісно, Міноборони та Генштаб мають сісти за стіл, привести свої погляди до якогось спільного знаменника. І потім - спільно подавати свої пропозиції до Кабінету Міністрів, зокрема до Мінстратегпрому, для формування ДОЗу-2021», - наголосив Уруський.

Коментуючи конфлікт Мінстратегпрому з ДК "Укроборонпром", віце-прем’єр зазначив, що керівництво "Укроборонпрому" бачить процес реформування концерну винятково як зміну вивіски. У свою чергу дії ДК "Укроборонпром" зі зміни статуту та створення Наглядової ради ДП "Антонов" пояснив тим, що керівництву ДК "Укроборонпром" «є за що боротись», оскільки, попри критичну ситуацію в авіаційній галузі, ДП "Антонов" перевів ДК "Укроборонпром" близько 150 млн грн.

«У мене було бачення, що ті люди, які залишились у складі цієї команди "Укроборонпрому", згодні з тими напрацюваннями з реформи концерну, які були сформульовані раніше і узгоджені з Мінстратегпромом. Але мабуть, всередині Укроборонпрому лишаються сили, яким це не дуже до вподоби. Є частина людей, які бачать майбутню реформу "Укроборонпрому" виключно як перехід Концерну в "Оборонні системи України", і що вони просто змінять вивіску. Але так не буде, буде зовсім інакше» - запевнив Уруський.

За його словами, це (дії щодо зміни статуту ДП Антонов і створення Наглядової ради) приклад абсолютно неузгоджених дій представників "Укроборонпрому", які призвели до збурення ситуації не тільки в колективі, але й в суспільстві взагалі. Більшість вакансій у цій Наглядовій раді мали заповнити представники "Укроборонпрому". "Виявилась ситуація, що, починаючи з серпня, ДП "Антонов" перевів на рахунки "Укроборонпрому" майже 100 мільйонів гривень, а до цього ще 50 млн грн! І це за умови критичної ситуації в самому "Антонові" та авіаційній галузі в цілому. Ті гроші можна було б використати для підтримки того ж Харківського авіазаводу. Скільки зараз різних "експертів" маніпулюють тим, що це начебто Мінстратегпром на "потоки" хоче сісти. Вочевидь, нашим опонентам є за що боротися", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Олег Уруський також зазначив, що проблематикою ОПК опікується президент.

«Президент постійно мене питає про результати роботи. Він в першу чергу переживає за високотехнологічні галузі – ракетно-космічну, авіаційну, щоб Україна мала власні ракети-носії легкого класу, і щоб наша країна мала власну національну авіакомпанію на літаках Антонова. Він дійсно за це переживає», - повідомив Уруський.

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Автор: УНІАН