За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення, про яке поінформують громадськість додатково.

Служба безпеки України вивчає публікацію співголови депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, де зображена карта України без Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

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У прес-службі розповіли, що наразі СБУ вивчає та аналізує публікацію Рабіновича, в яку, серед іншого, додано фотографію карти України без Криму.

"Про результати перевірки ми будемо інформувати додатково", - сказали у прес-службі.

Що було раніше

Днями Рабінович у соцмережах опублікував карту України без Криму, на якій міститься нібито мовний поділ мешканців України, які розмовляють українською, російською та так званим суржиком – сумішшю обох мов. Примітно, що окуповані території Донбасу на карті позначено як "ДНР" та "ЛНР".

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Автор: Дмитро Хилюк