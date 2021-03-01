Рабіновичу нагадали про кримінальну відповідальність.

Одіозний нардеп і соратник нардепа Віктора Медведчука, представник ОПЗЖ Вадим Рабінович оскандалився публікацією на сторінці в соцмережі карти України без окупованого Криму. Там також зображені окуповані території Донбасу з назвами "ДНР" та "ЛНР".

Вранці в понеділок на сторінці Рабіновича в Facebook з'явилася пропагандистська картинка, яка нібито зображує мовну ситуацію в країні. "На какой мове говорит незалежная", - свідчить напис на ній російською.

Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект щодо відповідальності за колабораціонізм: що він передбачає

На самому малюнку стверджується, що українською мовою нібито спілкуються виключно жителі західної частини України. Решта громадян, за даними авторів зображення, нібито говорять суржиком або російською мовою. Примітно, що окупована частина Донбасу на карті зображена як "ДНР" і "ЛНР", а Крим взагалі відсутній.

У коментарях Рабіновичу нагадали про кримінальну відповідальність. "Публікуючи карту України без Криму, ви вчиняєте кримінальний злочин, і, сподіваюся, понесете за нього покарання", - написав екс-нардеп Сергій Лещенко.

Читайте такожВ Україні створити Центр протидії дезінформації

Також на пропагандистську публікацію Рабіновича звернув увагу журналіст і представник України в мінській ТКГ Денис Казанський. "Мабуть, після санкцій Рабінович вирішив, що ховатися вже немає ніякого сенсу, і став постити російські фейки з картою України без Криму", - написав він у своєму Facebook.

Раніше Рабінович після зараження коронавірусом висловив жаль, що не прищепився від нього російською вакциною"Супутник".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН