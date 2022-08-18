Сторони обговорили низку актуальних питань, зокрема ядерний шантаж РФ та зернову ініціативу.

Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у Львові. Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань, зокрема ядерний шантаж Росії та удосконалення зернової ініціативи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії", - повідомив Зеленський.

Президент впевнений, що подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у Львові. Зеленський зустрів свого колегу та турецьку делегацію на ґанку палацу Потоцьких. Після цього лідери держав розпочали перемовини.

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