На внутрішні перельоти Володимира Зеленського у 2021 році витратили вдвічі менше, ніж у 2020-му.

У 2021 році на авіаперельоти українських делегацій з президентом Володимиром Зеленським Державне управління справами витратило 40,2 мільйона гривень.

Про таке свідчать дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, пише "Економічна правда".

Зазначається, витрачена сума стала майже вдвічі більшою, ніж у 2020-му (22,25 мільйона гривень).

Найбільше грошей було витрачено на переліт Зеленського за маршрутом Київ - Кеплавік - Вашингтон - Сан-Франциско - Лос-Анджелес - Вашингтон - Кеплавік - Київ у серпні (понад 8,4 мільйона гривень). Це була перша зустріч Зеленського з президентом США та України Джо Байденом, яка відбулася 1 вересня.

Ще один переліт Зеленського до США для участі у Генеральній асамблеї ООН Київ - Шаннон - Нью-Йорк - Дувр - Нью-Йорк - Шаннон - Київ обійшовся бюджету ще в понад 4,2 мільйона гривень.

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Інші найвитратніші авіаперельоти президента були до Об'єднаних Арабських Еміратів у лютому (за майже 1,7 мільйона гривень); у Глазго на 26-й Кліматичний саміт ООН в листопаді (за більш як 1,5 мільйона гривень); до Брюсселю на "Саміт східного партнерства" у грудні (теж за понад 1,5 мільйона гривень); до Парижу на переговори з Макроном та Меркель у квітні (за майже 1,2 мільйона гривень); до Катару у квітні (за понад 1,1 мільйона гривень).

Також повідомляється, що на внутрішні перельоти Володимира Зеленського у 2021 році витратили вдвічі менше, ніж у 2020-му - 4,7 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував американському главі провести тристоронню зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.